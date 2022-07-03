В Тульской области за сутки украли четыре велосипеда Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области с приходом теплого сезона участились кражи велосипедов, которые происходят как в подъездах многоквартирных домов, так и возле домов, магазинов и в местах отдыха. Так, только за прошедшие сутки в Богородицке, Новомосковске и Щёкино украли четыре велосипеда. Полицейские работают над установлением и задержанием злоумышленников.

Тулякам сотрудники полиции напоминают, как снизить риск кражи:

- не оставлять велосипед без присмотра,

- если все же пришлось оставить, то обязательно пристегивать его велозамком,

- по возможности оставляйте велосипед так, чтобы он оставался на виду, пока вы внутри здания, велосипед при этом все равно должен быть пристегнут,

- не доверяйте присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям.

- желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения,

- пристегивая велосипед, убедитесь в надежности и устойчивости того, к чему пристегнули,

- пристегивайте велосипед за колесо и раму, а если позволяет длина троса – за оба колеса и раму,

- уносите с собой все быстросъемное оборудование велосипеда, желательно и седло тоже.

Если велосипед все же похитили, незамедлительно обращайтесь в полицию.