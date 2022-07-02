В Тульской области в ночном ДТП пострадали пять человек Фото: соцсети

Как сообщают очевидцы, в ночь с 1 на 2 июля в Узловском районе Тульской области произошло серьезное ДТП с пятью пострадавшими.

По имеющейся информации, на 52-м километре автодороги "Тула-Новомосковск", на повороте на Донской, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В районе 23:00 40-летняя женщина за рулем Ravon Genta не предоставила преимущество движения автомобилю Mitsubishi Lancer, которым управлял 29-летний туляк.

Обоих водителей отпустили после оказания медицинской помощи на месте, но двое человек пострадали серьезнее: 37-летняя женщина была госпитализирована с с черепно-мозговой травмой и ушибом бедра, а женщина 62 лет получила сочетанную и черепно-мозговую травмы, а также переломы бедра и обеих голеней. Находится в реанимации.