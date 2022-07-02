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Происшествия2 июля 2022 13:03

В Туле «Киа Рио» протаранил забор Пролетарского парка: водителю стало плохо за рулем

Автомобиль затормозил об дерево и загорелся
Источник:kp.ru
В Туле «Киа Рио» протаранил забор Пролетарского парка: водителю стало плохо за рулем

В Туле «Киа Рио» протаранил забор Пролетарского парка: водителю стало плохо за рулем

Фото: соцсети

Днем 1 июля в Туле в районе дома № 108-г по улице Кутузова произошло ДТП. Как сообщили очевидцы, автомобиль «Киа Рио» вылетел с дороги, протаранил забор Пролетарского парка и врезался в дерево.

От удара автомобиль загорелся, к счастью, подоспевшие на место пожарные успели потушить машину, также на месте были и неравнодушные туляки, помогавшие до приезда пожарных заливать водой из бутылок.

По информации УГИБДД по Тульской области, водитель, 40-летний мужчина, потерял сознание, из-за чего и произошла авария. В результате ДТП водитель получил различные травмы, но после оказания медицинской помощи был отпущен.

В Туле «Киа Рио» протаранил забор Пролетарского парка: водителю стало плохо за рулем

В Туле «Киа Рио» протаранил забор Пролетарского парка: водителю стало плохо за рулем

Фото: соцсети

В Туле «Киа Рио» протаранил забор Пролетарского парка: водителю стало плохо за рулем

В Туле «Киа Рио» протаранил забор Пролетарского парка: водителю стало плохо за рулем

Фото: соцсети