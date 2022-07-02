2 июля в Туле прошли торжественные мероприятия в рамках Дню ветеранов боевых действий Фото: материалы пресс-служб

2 июля в Туле в Сквере памяти воинов-интернационалистов прошел митинг у памятника «Тулякам, погибшим в локальных воинах и военных конфликтах». Туляки возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.

В ходе мероприятия участникам локальных войн и боевых конфликтов был зачитан приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина. В нем, в частности, говорится:

«В эти дни мы отдаем дань уважения всем ветеранам боевых действий!

В разное время вы и ваши боевые товарищи участвовали в военных операциях вдали от родины, проявляли мужество и стойкость. В Афганистане, Чечне, Вьетнаме, Анголе и в других горячих точках вы рисковали собой, отстаивая интересы Отечества, защищая мирных граждан.

Те же задачи и сегодня с честью выполняют военнослужащие в ходе специальной военной операции на Донбассе и Украине.

Очень важно, что вы сохраняете память о павших боевых товарищах. Мы всегда будем помнить и чтить их доблесть и самоотверженность».