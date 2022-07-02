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Общество2 июля 2022 9:05

Туляк спас из-под колес машин котенка на Пролетарском мосту

Видео спасения очевидцы выложили в социальны сетях, где поступок мужчины вызвал единогласное одобрение
Источник:kp.ru
Туляк спас из-под колес машин котенка на Пролетарском мосту

Туляк спас из-под колес машин котенка на Пролетарском мосту

Фото: соцсети

Накануне в одной из тульских групп в соцсетях появилась видеозапись, как на Пролетарском мосту в Туле в час пик один из водителей спас котенка.

На кадрах с видеорегистратора хорошо видно, как автомобиль туляка, заметившего котенка, который метался по проезжей части, перестраивается в соседний ряд и останавливается.. Водитель, выйдя на полосу встречного движения, подбирает котенка и вместе с ним возвращается в машину.

Под минутной видеозаписью туляки оставили больше сотни комментариев с выражением одобрения поступку мужчины и пожеланиями котенку дальнейшей счастливой судьбы.