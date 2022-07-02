Туляк спас из-под колес машин котенка на Пролетарском мосту Фото: соцсети

Накануне в одной из тульских групп в соцсетях появилась видеозапись, как на Пролетарском мосту в Туле в час пик один из водителей спас котенка.

На кадрах с видеорегистратора хорошо видно, как автомобиль туляка, заметившего котенка, который метался по проезжей части, перестраивается в соседний ряд и останавливается.. Водитель, выйдя на полосу встречного движения, подбирает котенка и вместе с ним возвращается в машину.

Под минутной видеозаписью туляки оставили больше сотни комментариев с выражением одобрения поступку мужчины и пожеланиями котенку дальнейшей счастливой судьбы.