В Тульской области у мужчины на берегу реки украли два телефона: начался сезон пляжных краж Фото: Алексей ФОКИН

1 июля в полицию Ефремова с заявлением обратился 34-летний местный житель, который сообщил, что у него во время отдыха на городском пляже реки Красивая Меча из сумки пропали два сотовых телефона.

Сотрудники полиции ведут проверку по данному факту, в ходе которой выясняются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Тульской области напоминает гражданам о мерах безопасности при отдыхе на пляже: следует проявлять максимальную бдительность и не оставлять личные вещи без присмотра. Не стоит брать с собой на пляж деньги и драгоценности. О кольцах, цепочках, браслетах и часах на пляже вообще лучше забыть - во-первых, вы можете легко потерять или испортить дорогие вещи, а во-вторых, дорогими украшениями вы будете привлекать внимание возможных злоумышленников.

Часто жертвами краж на городских пляжах станоятся дети и подростки, которые менее бдительны и не следят за вещами, оставленными на берегу

Не спите не пляже. Часто жертвами пляжных воришек становятся женщины, которые спят на пляже, накрыв лицо полотенцем. Не злоупотребляйте алкогольными напитками. Под воздействием алкоголя вы легко можете стать жертвой преступления.

Отдыхайте с семьей или друзьями. Лучше всего, если на пляже вы будете проводить время компанией - так и за вещами будет лучший присмотр, и купаться можно ходить по очереди - не оставляя «лагерь» пустым.

Если все же несмотря ни на какие меры предосторожности, вы стали жертвой пляжных воров, ни в коем случае не оставляйте это происшествие без внимания. Немедленно обратитесь в ближайший орган внутренних дел и напишите заявление. Безнаказанность только стимулирует воров к новым действиям, а пострадать могут и другие отдыхающие