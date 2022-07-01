В Туле первый из пяти ресторанов фастфуда «Вкусно — и точка» откроется 4 июля

Как стало известно со слов внешней пресс-службы компании, первым из пяти ретсоранов фастфуда «Вкусно — и точка» (ранее — McDonald’s) в Туле начнет работать заведение на Октябрьской улице. Откроется ресторан 4 июля.

В обновленном заведении после ребрендинга в меню останутся знакомые чизбургеры, гамбургеры, чикенбургеры, наггетсы, картошка фри и картошка по-деревенски, креветки, стрипсы и роллы. Отдельные позиции, как и зона кафе станут доступны позднее.

Продолжит работать и приложение с программой лояльности, но уже под другим названием.

Напомним, всего в Туле 5 ресторанов этой сети - на улице Октябрьской, на проспекте Ленина (рядом с Автовокзалом), на Красноармейском проспекте и в торговых центрах «Гостиный двор» и «Макси».