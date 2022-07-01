В Туле в Лихвинке горели складские помещения: пострадал один человек Фото: материалы пресс-служб

1 июля в 10:51 очередной пожар произошел в Туле в поселке Лихвинка: там загорелись склады на Ханнинском проезде. На место происшествия выехали девять пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах здания. За десять минут пожарным удалось ликвидировать открытое пламя.

В результате происшествия пострадал один человек - 49-летний мужчина, получивший ожоги рук. В помещениях сгорели деревянные поддоны на площади в 150 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается.