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Происшествия1 июля 2022 14:02

В Туле в Лихвинке горели складские помещения: пострадал один человек

49-летний мужчина получил ожоги рук, в помещении сгорели поддоны
Источник:kp.ru
В Туле в Лихвинке горели складские помещения: пострадал один человек

В Туле в Лихвинке горели складские помещения: пострадал один человек

Фото: материалы пресс-служб

1 июля в 10:51 очередной пожар произошел в Туле в поселке Лихвинка: там загорелись склады на Ханнинском проезде. На место происшествия выехали девять пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах здания. За десять минут пожарным удалось ликвидировать открытое пламя.

В результате происшествия пострадал один человек - 49-летний мужчина, получивший ожоги рук. В помещениях сгорели деревянные поддоны на площади в 150 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается.