Стало известно, в каких домах Тулы в июле будут отключать газ Фото: Арина ВОРОНЦОВА

В июле специалисты газовых служб продолжат работу по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов. Для этого в проверяемых домах будет временно приостановлено газоснабжение. На какой интервал будут отключать газ, напрямую зависит от того, как быстро газовщики получат доступ в квартиры.

Компания просит людей, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее. Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо на сайте www.tulagorgaz.ru.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

4 июля

- ул. Седова, 41.

- ул. Калинина, 22, корпус 2.

- ул. Металлургов, 41а.

- ул. Металлургов, 36.

5 июля

- ул. Академика Павлова, 34.

- ул. Мира, 35.

- ул. Калинина, 22, корпус 2.

- ул. Металлургов, 41а.

- ул. Металлургов, 36.

6 июля

- ул. Калинина, 22, корпус 2.

- ул. Металлургов, 41а.

- ул. Металлургов, 36.

7 июля

- ул. Калинина, 22, корпус 2.

- ул. Металлургов, 41а.

- ул. Металлургов, 36.

11 июля

- ул. Мезенцева, 32.

- ул. М. Тореза, 10.

- Красноармейский пр., 32.

- ул. Седова, 31а.

- ул. Калинина, 22, корпус 2.

- ул. Металлургов, 41а.

- ул. Металлургов, 38.

- ул. Металлургов, 46.

12 июля

- ул. Калинина, 22, корпус 2.

- ул. Металлургов, 41а.

- ул. Металлургов, 38.

- ул. Металлургов, 46.

- ул. Серова, 10.

13 июля

- ул. С. Перовской, 39.

- ул. Металлургов, 38.

- ул. Металлургов, 46.

- ул. Серова, 10.

14 июля

- ул. Седова, 33а.

- ул. Металлургов, 38.

- ул. Серова, 10.

15 июля

- ул. Серова, 10.

18 июля

- с. Осиновая Гора, Уютный пр., 6.

19 июля

- с. Осиновая Гора, Уютный пр., 8.

- ул. Седова, 33в.

20 июля

- ул. Сойфера, 37.

25 июля

- ул. Щегловская засека, 1.

27 июля

- ул. Пушкинская, 55/1.