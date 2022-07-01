Стало известно, в каких домах Тулы в июле будут отключать газ
Фото: Арина ВОРОНЦОВА
В июле специалисты газовых служб продолжат работу по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов. Для этого в проверяемых домах будет временно приостановлено газоснабжение. На какой интервал будут отключать газ, напрямую зависит от того, как быстро газовщики получат доступ в квартиры.
Компания просит людей, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее. Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо на сайте www.tulagorgaz.ru.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
4 июля
- ул. Седова, 41.
- ул. Калинина, 22, корпус 2.
- ул. Металлургов, 41а.
- ул. Металлургов, 36.
5 июля
- ул. Академика Павлова, 34.
- ул. Мира, 35.
- ул. Калинина, 22, корпус 2.
- ул. Металлургов, 41а.
- ул. Металлургов, 36.
6 июля
- ул. Калинина, 22, корпус 2.
- ул. Металлургов, 41а.
- ул. Металлургов, 36.
7 июля
- ул. Калинина, 22, корпус 2.
- ул. Металлургов, 41а.
- ул. Металлургов, 36.
11 июля
- ул. Мезенцева, 32.
- ул. М. Тореза, 10.
- Красноармейский пр., 32.
- ул. Седова, 31а.
- ул. Калинина, 22, корпус 2.
- ул. Металлургов, 41а.
- ул. Металлургов, 38.
- ул. Металлургов, 46.
12 июля
- ул. Калинина, 22, корпус 2.
- ул. Металлургов, 41а.
- ул. Металлургов, 38.
- ул. Металлургов, 46.
- ул. Серова, 10.
13 июля
- ул. С. Перовской, 39.
- ул. Металлургов, 38.
- ул. Металлургов, 46.
- ул. Серова, 10.
14 июля
- ул. Седова, 33а.
- ул. Металлургов, 38.
- ул. Серова, 10.
15 июля
- ул. Серова, 10.
18 июля
- с. Осиновая Гора, Уютный пр., 6.
19 июля
- с. Осиновая Гора, Уютный пр., 8.
- ул. Седова, 33в.
20 июля
- ул. Сойфера, 37.
25 июля
- ул. Щегловская засека, 1.
27 июля
- ул. Пушкинская, 55/1.