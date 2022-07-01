Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт1 июля 2022 13:06

Тульскому "Арсеналу" запретили регистрировать новых игроков

Такое решение было принято из-за долга команды перед защитником Тарасом Бурлаком
Источник:kp.ru
Тульскому "Арсеналу" запретили регистрировать новых игроков

Тульскому "Арсеналу" запретили регистрировать новых игроков

Фото: Алексей ФОКИН

30 июня истек контракт 32-летнего центрального защитника Тараса Бурлака с «Арсеналом», однако клуб не рассчитался с игроком по зарплате за май 2022 года. Поэтому Палата РФС по разрешению споров в качестве наказания запретил «Арсеналу» регистрировать новых футболистов.

РФС обязал «Арсенал» погасить задолженность по зарплате, а также возместить другие расходы с учетом процентов за нарушение сроков выплат.

Напомним, Тарас Бурлак выступал за команду с августа 2020 года, за 2 сезона он провел 20 матчей без голевых действий.