Тульскому "Арсеналу" запретили регистрировать новых игроков Фото: Алексей ФОКИН

30 июня истек контракт 32-летнего центрального защитника Тараса Бурлака с «Арсеналом», однако клуб не рассчитался с игроком по зарплате за май 2022 года. Поэтому Палата РФС по разрешению споров в качестве наказания запретил «Арсеналу» регистрировать новых футболистов.

РФС обязал «Арсенал» погасить задолженность по зарплате, а также возместить другие расходы с учетом процентов за нарушение сроков выплат.

Напомним, Тарас Бурлак выступал за команду с августа 2020 года, за 2 сезона он провел 20 матчей без голевых действий.