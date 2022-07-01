В Ясногорске Тульской области ночью автомобиль ВАЗ сбил велосипедиста Фото: материалы пресс-служб

30 июня в 22:00 на улице Победы в Ясногорске Тульской области сбили велосипедиста.

По предварительной информации, 20-летний молодой человек на автомобиле ВАЗ-2107 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при развороте сбил велосипедиста – 34-летнего мужчину, который ехал по проезжей части дороги.

В результате ДТП велосипедист был госпитализирован с различными травмами. В момент происшествия мужчина находился без защитной экипировки и без световозвращающих элементов на одежде.