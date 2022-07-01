В Тульской области суд пересмотрел дело парня, зарубившего свою мать в 2020 году Фото: Игорь КОПЫТОВ

1 июля Ефремовский районный суд Тульской области вынес новый приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя района и признал его виновным в убийстве.

В суде установлено, что 13 ноября 2020 года в доме № 37А по улице Саши Федорова в селе Овсянниково Ефремовского района Тульской области несовершеннолетний на тот момент обвиняемый, будучи пьяным, не менее 15 раз ударих свою мать топором по голове и шее. От полученных повреждений 37-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Суд приговорил парня к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил.

До этого Ефремовский районный суд рассматривал это дело 12 марта 2021 года осудив виновного на 6 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. После этого дело рассматривала судебная коллегия по уголовным делам Тульского областного суда от 20 мая 2021 года, которая приговор оставила без изменения.

С приговором не согласилась прокуратура, посчитав его излишне мягким, и подала кассационное представление. 3 марта 2022 года кассационный суд удовлетворил представление, отменив приговор суда первой инстанции и апелляционное определение, и направил уголовное дело на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе. Результатом стало ужесточение при говора на сегодняшнем заседании.