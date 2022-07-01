В Тульской области 15-летний мотоциклист протаранил здание музея ЖД вокзала в Белёве

В Тульской области 15-летний мотоциклист протаранил здание вокзала в Белёве Фото: материалы пресс-служб

30 июня в 20:30 на улице Привокзальной в Белеве Тульской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста.

По предварительной информации, 15-летний юноша, не имеющий водительских прав, на незарегистрированном в установленном порядке мотоцикле RACER врезался в здание музея железнодорожного вокзала.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель был госпитализирован с различными травмами. В момент происшествия юноша находился без защитной экипировки.