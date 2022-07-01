В Тульской области силами Министерства обороны РФ восстановят еще 7 мостов Фото: материалы пресс-служб

Министерство обороны РФ по обращению главы Тульской области проведет специально-тактические учения в Тульской области, в ходе которых восстановят 2 автомобильных и 5 пешеходных мостов в Белевском, Веневском, Куркинском, Плавском и Щекинском районах. Общая протяженность готовых объектов составит 342 м.

Как уточнил заместитель министра транспорта региона, в населенных пунктах, включенных в план этого года, мостовые переходы находятся в аварийном состоянии, а содействие Минобороны позволит улучшить качество жизнь более 6 тысяч людей в городах и отдаленных селах региона.

На самом крупном из выбранных объектов работы уже начались – в сел Орловка Куркинского района 90-метровый автомобильный мост через реку Дон готов на 50%. В его возведении участвуют 76 военнослужащих, задействовано 19 единиц техники. Мост будет достроен к 10 июля и обеспечит транспортную доступность для 400 человек.

Работы на всех объектах этого года планируется завершить до 31 октября.