В Тульской области 23-летний рабочий погиб из-за обвала грунта Фото: Алексей ФОКИН

29 июня стало известно, что 23-летний работник подрядной организации погиб от травм, полученных из-за обрушения грунта. Следователи возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По версии следствия, 23-летний мужчина выполнял монтажные работы на территории строительной площадки в Ефремове, когда в результате нарушения правил безопасности в траншее обвалился грунт, рабочий, попавший под обвал, получил повреждения, не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, уже осмотрено место происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в подрядной организации изъяли документацию, представляющую интерес для следствия. В ходе расследования будет определен круг лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда.

Расследование уголовного дела продолжается.