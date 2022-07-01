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Происшествия1 июля 2022 7:46

В Тульской области цыган украл из сарая 71-летней пенсионерки 25 литров спирта

Полиции удалось найти злоумышленника с похищенным и вернуть имущество законной владелице
Источник:kp.ru
В Тульской области цыган украл из сарая 71-летней пенсионерки 25 литров спирта

В Тульской области цыган украл из сарая 71-летней пенсионерки 25 литров спирта

Фото: Алексей ФОКИН

В Богородицком районе Тульской области в полицию с заявлением обратилась 71-летняя жительница поселка Товарковский, которая рассказала, что из сарая около ее дома пропали 25 литров спирта.

Полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника, которым оказался безработный ранее неоднократно судимый 20-летний представитель цыганского этноса. Предположительно, проходя мимо сарая, мужчина внезапно решил проникнуть внутрь и забрал найденный там спирт. Похищенное обнаружили и вернули законной владелице. Подозреваемый признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам кражи.