В Тульской области цыган украл из сарая 71-летней пенсионерки 25 литров спирта Фото: Алексей ФОКИН

В Богородицком районе Тульской области в полицию с заявлением обратилась 71-летняя жительница поселка Товарковский, которая рассказала, что из сарая около ее дома пропали 25 литров спирта.

Полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника, которым оказался безработный ранее неоднократно судимый 20-летний представитель цыганского этноса. Предположительно, проходя мимо сарая, мужчина внезапно решил проникнуть внутрь и забрал найденный там спирт. Похищенное обнаружили и вернули законной владелице. Подозреваемый признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам кражи.