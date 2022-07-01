Трассу М-2 в Тульской области расширят до четырех полос Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области ремонтируют участок трассы М-2 «Крым» со 162-го по 170-й км. Здесь дорожники заменят водопропускные трубы, укрепят обочины, организуют водоотвод с проезжей части, откосов и кюветов, отремонтируют 13 примыканий.

Кроме того, здесь построят две разворотные петли, предназначенные для исключения небезопасных левых поворотов вне населенного пункта. На участке также устроят верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, установят боковое барьерное ограждение, новые дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесут на проезжую часть разметку. Для удобства местных жителей здесь простроят пешеходные дорожки, тротуары и восемь автобусных остановок с заездными карманами, на всем протяжении участка установят линии освещения. Количество полос движения увеличат до четырех, ширина проезжей части составит 14 м, что позволит увеличить пропускную способность федеральной трассы, где в сутки проезжает около 22 тысяч автомобилей. Для исключения лобовых столкновений здесь устроят разделительную полосу с металлическим барьерным ограждением.

Кроме того, в этом году капитально отремонтируют мост через реку Нюховка на 168-м км автодороги М-2 «Крым», который также переведут из двух- в четырехполосное исполнение.

Также ведутся работы на участке км 210 – 217 км автомобильной дороги М-2 «Крым» в Щекинском районе, там устраивают тонкослойные защитные покрытия из горячей битумно-минеральной смеси с одновременным нанесением мембраны из битумно-полимерной эмульсии. Такая защита помогает значительно продлить срок службы дороги и широко применяется на участках с высокой интенсивностью движения. Кроме того, таким образом это повышает ровность дороги и коэффициент сцепления колес автомобилей с дорогой. На участке также укрепят обочины, на проезжую часть нанесут разметку из термопластика.