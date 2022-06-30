Россельхозбанк рассказал переходе на газомоторное топливо и других предложениях для бизнеса

Спикерами мероприятия выступили представители Банка России и Россельхозбанка.

Руководитель направления Отделения Тула ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Филин рассказал об антикризисных мерах поддержки малого и среднего предпринимательства. Он отметил, что принятые меры позволили снизить кредитную нагрузку на бизнес и сократить издержки на прием безналичных платежей.

Заместитель директора Тульского филиала РСХБ Светлана Танаева отметила, что меры поддержки, внедренные Банком России, в полной мере реализуются Россельхозбанком. При поддержке Корпорации МСП осуществляется льготное кредитование на пополнение оборотных средств, в том числе рефинансирование кредитов, выданных до 1 марта 2022 года, и инвестиционное кредитование. Кроме того, Светлана Танаева рассказала о линейке кредитных продуктов для физических и юридических лиц на цели развития рынка газомоторного топлива.

Россельхозбанк предлагает клиентам ряд целевых кредитов, один из которых предоставляется на переоборудование транспортного средства с бензинового топлива на газовое. Кредит оформляется без поручительства и прочих видов обеспечения. Программа имеет ряд преимуществ, в виде возможности выбора схемы погашения задолженности, а также досрочного погашения задолженности без комиссии и прочих платежей.

Для сельхозтоваропроизводителей Россельхозбанк предлагает финансирование затрат по Программе льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых на:

• Приобретение автотранспортных средств на КПГ.

• Переоборудование транспортных средств на КПГ.

• Приобретение газа в качестве моторного топлива.

• Приобретение передвижных автомобильных газозаправочных комплексов (ПАГЗ).

Для субъектов МСП банк предлагает финансирование затрат по Программе льготного кредитования по ставке не выше 8,5% годовых на:

• Покупка автотранспортных средств на ГМТ.

• Переоборудование транспортных средств на ГМТ.

• Приобретение газа в качестве моторного топлива.

• Покупка передвижных автомобильных газозаправочных комплексов (ПАГЗ).

• Строительство АГНКС.

Кредитный продукт «Дай газу!» для физических лиц:

• Цель кредита. Покупка, приобретение и установка, и/или введение в эксплуатацию газобаллонного оборудования, включая комплектующие для его установки (далее – ГБО), на автотранспортные средства/сельскохозяйственную технику (далее – АТС).

• Сумма кредита. От 50 000 рублей (включительно) до 300 000 рублей (включительно).

• Срок кредитования. От 6 месяцев до 36 месяцев (включительно).

• Процентная ставка - от 9,9% годовых.

• Обеспечение. Не требуется.

Участники мероприятия ответили на заданные вопросы. Материалы по итогам встречи размещены на официальном сайте Тульской торгово-промышленной палаты.

По вопросам получения финансовых услуг либо за консультацией можно обратиться по телефону горячей линии 8-800-100-0-100, либо в любой офис на территории региона. Адрес в г. Туле: ул. Тургеневская, д. 5, конт. тел.: 8 (4872) 77-06-34.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.