В Тульской области с нового учебного года вырастет плата за детские сады Фото: Алексей ФОКИН

Повышение оплаты за детские сады связано с подорожанием продуктов, но начнется с осени - пока все поставщики зафиксировали цены до конца учебного года согласно договорам. Министр отметила, что ведомство будет контролировать цены на питание и следить за каждым их изменением.

Меню школьников и дошкольников также изменится, при этом базовая часть детского питания останется прежней, так как формируется на основе санитарно-гигиенических правил и утверждается главным санитарным врачом РФ. Однако в список блюд с прошлого года внесли после обращения родителей. Сейчас типовое меню для учебных заведений региона утверждено и разослано во все детские сады, школы и средние профессиональные заведения.