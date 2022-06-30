В Туле по десяткам адресов 1 июля не будет электричества из-за плановых работ Фото: Алексей ФОКИН

1 июля часть Тулы останется без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проводят ремонт и замену оборудования, выправку опор и обрезку деревьев рядом с линиями электропередач. Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 12:00 - пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 55, 57; ул. Пархоменко, 47, 48; ул. Мезенцева, 25;

с 09:00 до 17:00 - ул. Курковая, 30-70 (чётн.); ул. М. Горького, 210; ул.Арсенальная, 185-193 (нечётн.), 114-136 (чётн.); ул. Дульная, 31-в, 29; ул. Богучаровская, 8-а,14;

с 10:00 до 14:00 - ул. Ак. Павлова, 1-д; пр-т Ленина, 111-б;

с 13:00 до 16:00 - ул. Жореса, 26-46 (чётн.), 25-43 (нечётн.), 25-а; ул. Мопра, 16, 18, 20, 22, 23; ул. Шишкина, 25-27 (нечётн.), 10-28 (чётн.); ул. Томпа, 28-42 (чётн.), 37-45 (нечётн.).