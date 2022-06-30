В Туле прокуратура заблокировала три сайта с методами обналичивания материнского капитала Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Прокуратура Пролетарского района Тулы выявила три сайта, на которых были описаны способы обналичивания средств материнского капитала.

Так как за незаконное распоряжение средствами материнского капитала предусмотрена уголовная ответственность, прокуратура района обратилась в суд с требованием признать информацию, размещенную на этих интернет-ресурсах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд полностью удовлетворил требования прокурора. В настоящее время доступ к сайту ограничен.