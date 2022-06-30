«Ростелеком» обеспечил телеком-инфраструктурой международный форум «Инженеры будущего» на тульской земле

29 июня на базе пансионата «Шахтер» Алексинского района Тульской области стартовал десятый, юбилейный, международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего». «Ростелеком» обеспечил территорию проведения мероприятия оптическим доступом в интернет и развернул защищенную беспроводную Wi-Fi-сеть.

Цель мероприятия — вовлечение молодых специалистов в процессы инновационного развития машиностроительного комплекса. Форум продлится до 7 июля и состоит из делового, образовательного, спортивного и культурного блоков. Мероприятие организовано при поддержке ГК «Ростех» и участии Союза машиностроителей России, Федерального агентства по делам молодежи, правительства Тульской области и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».

«Впервые международный молодежный форум “Инженеры будущего” проходит в Тульской области. Проделана действительно большая работа. Создана вся необходимая инфраструктура, чтобы пребывание здесь было комфортным. На площадке форума собрались целеустремленные, талантливые молодые специалисты. Именно за вами — будущее тульской и российской промышленности. Этот форум — хорошая возможность обменяться опытом, получить новые знания, которые послужат основой для ваших дальнейших достижений и побед в инженерно-промышленной сфере», — сказал на открытии губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

За право организовать форум на своей территории боролись 23 субъекта РФ, но победа тульской команды в «Инженерах будущего-2020» стала одним из решающих факторов в пользу региона. В 2021 году из-за пандемии встреча не состоялась. В этом году для участия в мероприятии прибыло более 1000 молодых инженеров и представителей из 80 стран. Это рекорд за все время проведения форума.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Тульский регион — хорошая площадка для проведения деловых и общественно значимых мероприятий федерального и международного уровней. Созданная нами на территории области цифровая инфраструктура позволяет в короткие сроки предоставить надежный и качественный доступ в интернет, без которого немыслимо ни одно крупное событие. Сегодня нашей услугой организации точек беспроводного доступа пользуется большое количество корпоративных заказчиков, поскольку она отвечает самым высоким требованиям к качеству соединения и безопасности передаваемых данных».

Для реализации проектов «Ростелеком» использует собственную магистральную сеть, облачную инфраструктуру, комплексные ИТ-решения. Услуга Wi-Fi-доступа может быть дополнена интегрированными решениями по сервисной модели, включая проводной доступ в интернет, цифровое телевидение, мобильную связь и развертывание виртуальных частных сетей.

Сбор данных посредством авторизации помогает получить демографический портрет клиентов для улучшения таргетинга, а также определять пиковые часы в целях оптимизации работы персонала.

Удобный личный кабинет позволяет самостоятельно управлять услугой, определять расписание работы сетей, просматривать статистику по гостям и анализировать их активность. С помощью простого конструктора стартовых страниц есть возможность настроить окно авторизации пользователей в соответствии с корпоративным стилем.

Более подробно узнать об услугах для бизнеса можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 200 30 00.

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Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» проводится с 2011 года при поддержке ГК «Ростех», а также активном участии представителей крупных холдингов и компаний, лидеров промышленного сектора российской экономики. За время проведения форума его участниками стали более 15 000 молодых специалистов из России, стран СНГ и дальнего зарубежья – представители более чем 400 промышленных компаний, а также аспиранты и студенты 85 ВУЗов из 70 регионов Российской Федерации. Планируется, что до 2026 года участниками станут около 10 тысяч человек из 80 стран. Спикеры – руководители и специалисты более 60 различных компаний. В 2022 году на Форуме будет организовано рекордное количество факультетов — 12. Впервые будут работать англоязычный факультет и факультеты, отражающие специфику Тульской области: факультет вооружений, боеприпасов и спецхимии и факультет комплексов высокоточного оружия ближней тактической зоны, а также автомобильный факультет и факультет современных промышленных технологий и ТРИЗ.