Тульские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка при пожаре в Белёве Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 30 июня, в Белёве на улице Пролетарской произошел пожар в одной из квартир на верхнем этаже дома. В квартире после тушения огня было обнаружено тело погибшего полуторагодовалого ребенка.

По данному факту для выяснения объективной картины случившегося в Суворовском межрайонном следственном отделе возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

В настоящее время следователи и криминалисты СК устанавливают подробные обстоятельства произошедшего: уже смотрено место происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются лица, обладающие значимой для следствия информацией.

В ходе расследования будут также установлены иные причины, которые могли привести к трагедии, в том числе будет дана оценка условиям воспитания ребенка и работе органов по профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних.