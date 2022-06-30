В Тульской области восстановили поруганную икону преподобного Серафима Саровского Фото: материалы пресс-служб

Оскверненный, изрубленный образ Серафима Саровского, который был написан примерно в конце 19 века, передали в храм Всех Святых Новомосковска осенью 2021 года. Икона пострадала в первых десятилетиях ХХ-го века, когда шла активная борьба с церковью и ее наследием, включавшая в себя разрушение храмов и осквернение святынь. Вот и икога преподобного Серафима была осквернена, а лик святого изрублен топором.

В Тульской области восстановили поруганную икону преподобного Серафима Саровского Фото: материалы пресс-служб

Пока в храме Новомосковска шли ремонтные работы, его настоятель передал икону для восстановления клирику храма Всех Святых, микрорайона Северо-Задонск города Донского иерею Роману Передирееву. В течение 6 месяцев образ преподобного Серафима был возрождён и торжественно освящен в день Русских Святых.

После молебна и торжественного освящения иконы было совершено славление Серафиму Саровскому. Каждый прихожанин приложился к святому образу преподобного.