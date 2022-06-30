В Суворове Тульской области ВАЗ сбил 46-летнюю велосипедистку Фото: материалы пресс-служб

29 июня в 14:20 на улице Фрунзе в Суворове Тульской области сбили женщину-велосипедиста.

По предварительной информации, 55-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2112 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог сбил 46-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде по проезжей части дороги, справа налево, по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП женщина-велосипедист получила легкие травмы и после оказания медицинской помощи отпущена. В момент происшествия пострадавшая находилась без защитной экипировки.