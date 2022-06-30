В Тульской области наркоман попался на попытке дать взятку сотруднику полиции Фото: Алексей ФОКИН

Ранее судимый 43-летний мужчина, житель Тульской области, обвиняется в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

Как установило следствие, 14 апреля 2022 года обвиняемый в служебном кабинете ОМВД России по Новомосковску попытался передать взятку в 20 тысяч рублей начальнику территориального отделения наркоконтроля, чтобы тот не привлекал обвиняемого к административной ответственности за употребление наркотиков, а также не направлял материалы в орган дознания, так как мужчине грозила еще и уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков. Однако попытка избежать наказания не удалась - действия злоумышленника пресекли следователи и сотрудники подразделения экономической безопасности УМВД.

На данный момент расследование уголовного дела завершено, собраны все необходимые доказательства причастности обвиняемого к совершенному преступлению. В ходе следствия он признал свою вину в содеянном.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору для принятия решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.