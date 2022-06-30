Под Тулой обнаружили и обезвредили 128 артиллерийских снарядов Фото: материалы пресс-служб

29 июня группа выполнения специальных работ Управления противопожарной службы Тульской области обезвредила снаряды, обнаруженные в селе Федоровка в Туле. Из них:

- 114 артиллерийских снарядов калибром 14,5 мм,

- 14 артиллерийских снарядов калибром 45 мм.

Управление МЧС напомнинает, что делать, если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.