1 июля в Тульской области откроется выставка Никаса Сафронова «Бесконечная история…» Фото: материалы пресс-служб

1 июля в Богородицком дворце-музее в Богородицке Тульской области откроется персональная выставка Народного художника Российской Федерации, академика Российской академии художеств, профессора Никаса Сафронова.

Выставка перенесет посетителей в разнообразный, красочный и уникальный мир художника. Здесь будут показаны работы из его собственного направления Dream Vision, технически опирающегося на классическую живопись, и активно использующего не только воображение и интуицию, но и подсознание, а также неосознанные ощущения.

Открытие выставки состоится 1 июля в 16:00, для посетителей старше 6 лет. Выставка будет работать до 30 октября.

Дети до 7 лет, ветераны и инвалиды ВОВ, участники боевых действий (граждане России и стран СНГ), инвалиды I и II групп могут посетить ее бесплатно.