76-летний туляк украл 26 тысяч рублей, забытых в банкомате другим клиентом Фото: Алексей ФОКИН

В тульскую полицию с заявлением о краже обратился 28-летний туляк, сообщил, что у него украли 26 600 рублей, которые он забыл в купюроприёмнике банкомата.

Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи камер видеонаблюдения и установили, что деньги забрал 76-летний пенсионер. Он был задержан и доставлен в дежурную часть УМВД для дальнейшего разбирательства. Мужчина сознался в содеянном и частично вернул похищенные деньги.

В настоящее время в полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.