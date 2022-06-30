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Происшествия30 июня 2022 8:07

76-летний туляк украл 26 тысяч рублей, забытых в банкомате другим клиентом

Установить личность похитителя удалось благодаря камерам видеонаблюдения
Источник:kp.ru
76-летний туляк украл 26 тысяч рублей, забытых в банкомате другим клиентом

76-летний туляк украл 26 тысяч рублей, забытых в банкомате другим клиентом

Фото: Алексей ФОКИН

В тульскую полицию с заявлением о краже обратился 28-летний туляк, сообщил, что у него украли 26 600 рублей, которые он забыл в купюроприёмнике банкомата.

Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи камер видеонаблюдения и установили, что деньги забрал 76-летний пенсионер. Он был задержан и доставлен в дежурную часть УМВД для дальнейшего разбирательства. Мужчина сознался в содеянном и частично вернул похищенные деньги.

В настоящее время в полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.