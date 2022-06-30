В Туле по материалам ФСБ задержали инспектора ДПС за взятку Фото: Алексей ФОКИН

43-летний сотрудник ДПС из Тулы обвиняется в получении взятки за совершение заведомо незаконных действий. Уголовное дело возбуждено по материалу регионального управления ФСБ.

По версии следствия, 2 мая 2022 года сотрудник ДПС, используя служебное положение, получил взятку от 26-летнего водителя, просившего не составлять протокола об административном правонарушении.

Суд поместил обвиняемого под домашний арест. Следствием будут проверены и другие возможные эпизоды преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.