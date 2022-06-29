Десятки домов в Туле останутся без электричества 30 июня из-за плановых работ Фото: Алексей ФОКИН

30 июня часть Тулы останется без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проводят капитальный ремонт оборудования, замену и выправку опор и другие необходимые операции.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 12:00 - Новомедвенский пр-зд, 19;

с 13:00 до 16:00 - п. Бытовки: 1-й-2-й-3-й-4-й-5-й-6-й-7-й Бытовские пр-ды;

с 09:00 до 17:00 - ул. Кирова, 8, 10; ул. Епифанская, 123, 125, 127, 128, 130, 132; Мясново: ул. Полюсная, 58; 18-й пр-зд, 85, 87, 91, 104; 19-й пр-зд, 57; ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.), 161-а, 163-а, 169-а, 175-а, 175-б, 185-а; ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138, 144, 142-а; п. Михалково: ул. Колхозная, 48-118 (чётн.), 29-73 (нечётн.), 118-а; пер. Колхозный, 2; Мясново: ул. Кабакова, 41, 40-44 (чётн.); 6-й пр-зд, 21-39 (нечётн.), 26-44 (чётн.), 21-а, 39-а, 42-а, 28-б, 26-б, 23-б; 7-й пр-зд, 17-37 (нечётн.), 20-54 (чётн.), 23-а, 35-а; ул. Железняка, 21-41 (нечётн.), 22-34 (чётн.); ул. Станиславского, 60; ул. Ак. Павлова, 95-а, 93, 87, 93-а, 95, 99, 101; ГСК № 5.