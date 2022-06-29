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Происшествия29 июня 2022 14:07

В Тульской области Citroёn при развороте столкнулся с Renault: пострадала девушка-пассажир

Пострадавшую с различными травмами госпитализировали
Источник:kp.ru
В Тульской области Citroën при развороте столкнулся с Renault: пострадала девушка-пассажир

В Тульской области Citroën при развороте столкнулся с Renault: пострадала девушка-пассажир

Фото: материалы пресс-служб

28 июня в 13:40 на 26-м километре автодороги «Тула - Новомосковск» в Киреевском районе Тульской области произошло ДТП, в котором пострадала молодая девушка.

По предварительной информации, 37-летний мужчина на автомобиле Citroën Berlingo при развороте столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем Renault Fluence под управлением 24-летнего молодого человека.

В результате ДТП пострадала 21-летняя пассажирка автомобиля Renault, которую госпитализировали с различными травмами.