В Тульской области Citroёn при развороте столкнулся с Renault: пострадала девушка-пассажир

В Тульской области Citroën при развороте столкнулся с Renault: пострадала девушка-пассажир Фото: материалы пресс-служб

28 июня в 13:40 на 26-м километре автодороги «Тула - Новомосковск» в Киреевском районе Тульской области произошло ДТП, в котором пострадала молодая девушка.

По предварительной информации, 37-летний мужчина на автомобиле Citroën Berlingo при развороте столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем Renault Fluence под управлением 24-летнего молодого человека.

В результате ДТП пострадала 21-летняя пассажирка автомобиля Renault, которую госпитализировали с различными травмами.