в Туле на улице Металлургов стартовал ремонт трамвайных путей Фото: материалы пресс-служб

29 июня в Туле на улице Металлургов приступили к первому этапу капитального ремонта трамвайных путей на участке длиной в 1,1 км от Театрального переулка до улицы Чаплыгина. Сейчас специалисты разбирают рельсошпальную решетку.

Всего на этой улице планируют заменить около 3 км трамвайных путей от Театрального переулка до улицы Гастелло. Работы должны завершить до конца августа.

Напомним, из-за ремонтных работ схема движения трамваев изменилась, а для того, чтобы обеспечить транспортную доступность для жителей Криволучья, на маршруты №№ 5, 65 и 12/15 добавили 8 дополнительных автобусов.

При проведении работ также будут следить за наполняемостью общественного транспорта, чтобы корректировать автобусное сообщение.

Напомним, в этом году планируется отремонтировать 10 км трамвайных путей. Работы уже проведены на проспекте Ленина. В ближайшее время обновят трамвайные пути на Демидовской плотине. Помимо реконструкции моста, там заменят рельсошпальную решетку, устроят межрельсовое пространство в монолитных плитах и отремонтируют дорожное полотно. Это позволит увеличить скорость трамваев и снизить шум.