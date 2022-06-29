В Тульской области с 1 июля изменятся тарифы на все коммунальные услуги Фото: Алексей ФОКИН

С 1 июля в Тульской области изменится размер платы за коммунальные услуги: тарифы скорректируют согласно действующему законодательству. Согласно постановлению правительства РФ, предельный средний индекс платы жителей Тульской области по всему набору коммунальных услуг установили на уровне 4,9%, и в Тульской области он не превышен.

Стоимость услуги по вывозу твердых коммунальных отходов во второй половине 2022 года по обеим зонам обслуживания региональных операторов изменится в среднем на 3,7%, на электричество тариф, единый по всему региону, изменится на 5%. Для жителей сельской местности и горожан, проживающих в домах с электроплитами и электроотопительными установками, сохранен понижающий коэффициент к тарифам – 0,7. Тариф на газ, также единый по всей области, для граждан с 1 июля изменится на 3%.

Тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение устанавливаются для каждого предприятия на экономически обоснованном уровне, исходя из себестоимости услуги. Так, за тепловую энергию с 1 июля в среднем по региону тарифы пересмотрят на 5,6%. при этом для Ясногорска они снизятся более чем на 6% благодаря вводу в эксплуатацию новой котельной АО «РГК-1» с улучшенными техническими параметрами. Также на 16,5% снизятся тарифы на услугу теплоснабжения для жителей ЖК «Солнечный» в Туле в связи с подключением к системе теплоснабжения новых домов и ростом полезного отпуска тепла.

На водоснабжение и водоотведение тарифы пересмотрены на 3,9% и 5,9% соответственно.

В правительстве региона напоминают, что согласно региональному законодательству жители Тульской области могут получить субсидию, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину максимально допустимой доли расходов на оплату указанных услуг в совокупном доходе семьи.