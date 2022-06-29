10-летнюю девочку-велосипедистку сбил Opel в Ясногорском районе Тульской области Фото: материалы пресс-служб

28 июня в 20:00 в Ясногорском районе Тульской области произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

По предварительной информации, 19-летний молодой человек на автомобиле Opel Astra на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог сбил 10-летнюю девочку-велосипедистку, которая выезжала со второстепенной дороги.

В результате ДТП девочка получила травмы, но после оказания медицинской помощи была отпущена. В момент происшествия девочка находилась без защитной экипировки.