В Тульской области дорожные инспекторы задержали автобус с фальшивыми номерами Фото: Алексей ФОКИН

28 июня сотрудники Госавтоинспекции по Щекинскому району Тульской области в ходе совместной работы с Ространснадзором остановили автобус ГАЗ-322132, который вез рабочих в одну из организаций района.

При проверке документов выяснилось, что автобус, за рулем которого был 43-летний мужчина, снят с регистрационного учета еще в декабре 2021 года, свидетельство о регистрации транспорта у водителя отсутствует, а установленные на автобусе государственные регистрационные знаки являются фальшивыми.

В отношении водителя сотрудники Госавтоинспекции составили сразу 7 административных материалов: протокол за управление транспортом с заведомо подложными государственными знаками (возможное наказание - лишение водительских прав на срок от 6 месяцев до одного года); а также шесть административных постановлений за вождение транспорта в неустановленном порядке и при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена, за отсутствие обязательного страхования гражданской ответственности, неиспользование ремней безопасности и вождение лицом, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения.

Общая сумма штрафов по шести постановлениям составила 5100 рублей, протокол за фальшивые номера передали в суд. Кроме того, за нарушение административного законодательства автобус поместили на специализированную стоянку.