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Происшествия29 июня 2022 10:30

В Тульской области "бесправный" водитель спровоцировал ДТП с "перевертышем": пострадала девушка

Mazda 3 вытолкнула с дороги автомобиль BMW X5, который вылетел в кювет и опрокинулся
Источник:kp.ru
В Тульской области "бесправный" водитель спровоцировал ДТП с "перевертышем": пострадала девушка

В Тульской области "бесправный" водитель спровоцировал ДТП с "перевертышем": пострадала девушка

Фото: материалы пресс-служб

28 июня в 11:45 на 56-м километре автодороги «Белев – Чернь» в Чернском районе Тульской области произошло ДТП с "перевертышем".

По предварительной информации, 22-летний молодой человек, лишенный водительских прав,все же сел за руль автомобиля Mazda 3 и на указанном участке дороги столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем BMW X5 под управлением 27-летней девушки. От удара BMWвылетел в левый кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель автомобиля BMW была госпитализирована с различными травмами.