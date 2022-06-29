В Тульской области "бесправный" водитель спровоцировал ДТП с "перевертышем": пострадала девушка Фото: материалы пресс-служб

28 июня в 11:45 на 56-м километре автодороги «Белев – Чернь» в Чернском районе Тульской области произошло ДТП с "перевертышем".

По предварительной информации, 22-летний молодой человек, лишенный водительских прав,все же сел за руль автомобиля Mazda 3 и на указанном участке дороги столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем BMW X5 под управлением 27-летней девушки. От удара BMWвылетел в левый кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель автомобиля BMW была госпитализирована с различными травмами.