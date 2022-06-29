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Происшествия29 июня 2022 9:57

В Туле на Щегловской засеке в ДТП пострадала 29-летняя женщина

Там столкнулись автомобили Mitsubishi и Chevrolet
Источник:kp.ru
В Туле на Щегловской засеке в ДТП пострадала 29-летняя женщина

В Туле на Щегловской засеке в ДТП пострадала 29-летняя женщина

Фото: материалы пресс-служб

28 июня в 06:50 на Щегловской засеке в Туле произошло ДТП с пострадавшим.

По предварительной информации, 63-летний мужчина на автомобиле Mitsubishi Pajero на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог столкнулся с автомобилем Chevrolet Cobalt под управлением 63-летней женщины.

В результате столкновения пострадала 29-летняя пассажирка автомобиля Chevrolet, которая была госпитализирована с различными травмами.