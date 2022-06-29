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Общество29 июня 2022 9:28

В Тульскую область привезли мощи святой блаженной Матроны Московской

До 3 июля они будут находиться в храме новомучеников и исповедников Церкви Русской в Ясногорском районе
Источник:kp.ru
В Тульскую область привезли мощи святой блаженной Матроны Московской

В Тульскую область привезли мощи святой блаженной Матроны Московской

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульскую область прибыл ковчег с мощами святой блаженной Матроны Московской. Мощи пребывают в храме новомучеников и исповедников Церкви Русской в Ясногорском районе. Храм расположен на улице Толстого, 11.

Житель Тульской области смогут поклониться мощам до 3 июля с 8.00 до 17.00. Ежедневно здесь будет совершаться молебное пение с чтением акафиста. А с 4 по 10 июля мощи будут находиться в Свято-Сергиевском храме в Плавске.

Напомним, Матрона Московсая (в миру Матрона Никонова) родилась в 1881 году в селе Себино Кимовского района Тульской области, умерла — в 1952 году в Сходне. Она является одной из самых известных и почитаемых в России святых, а к ее мощам в Покровском храме ежедневно приходят поклониться около 5 тысяч человек. Считается, что она может исцелять, помогает в финансовых или жизненных трудностях, в рождении детей.