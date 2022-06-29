В Туле на Казанской набережной прошел Бал выпускников Фото: материалы пресс-служб

В Туле на Казанской набережной прошел Бал выпускников всех образовательных учреждений города, в котором приняли участие ребята, окончившие школу с медалью «За особые успехи в учении», это более 550 юных туляков. Также присутствовали победители и призеры региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов.

В Туле на Казанской набережной прошел Бал выпускников Фото: материалы пресс-служб

Для выпускников подготовили концертную программу, лазерное и огненно-пиротехническое шоу.

Всего в этом году выпускниками 11-х классов стали порядка 2, 5 тысячи человек из 62 общеобразовательных организаций, подведомственных управлению образования администрации города Тулы, выпускниками 9-х классов – более 4, 7 тысячи человек. При этом по промежуточным результатам государственной итоговой аттестации в Туле более 30 выпускников сдали единый государственный экзамен на 100 баллов по предметам: русский язык, история, математика (профильный уровень), химия, обществознание, литература и география, а выпускница МБОУ-лицея № 2 Валерия Сарапина получила 100 баллов по русскому языку и обществознанию.