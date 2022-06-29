В тульском приюте для животных пройдет День открытых дверей Фото: Алексей ФОКИН

В эту субботу, 2 июля, с 13.00 до 16.00 в приюте «Континент+» пройдет День открытых дверей. Гостей ждут в поселке Сергиевский, улица Садовая, 1.

Для всех желающих пройдет экскурсия по приюту и прогулка с его питомцами, а также при желании посетители могут привезти корм, лакомства, медикаменты. Чтобы забрать животное домой, нужно иметь с собой поводок, ошейник и паспорт для оформления договора.

Вход с детьми старше 8 лет.

Телефон для справок: +7 (4872) 72-76-21, +7 (963) 933-35-35.