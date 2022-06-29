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Происшествия29 июня 2022 6:44

В Тульской области двое пенсионеров отдали мошенникам больше 300 тысяч рублей "за родственников"

А слесарь из Ефремова потеря 5550 рублей при попытке получить интимные услуги
Источник:kp.ru
В Тульской области двое пенсионеров отдали мошенникам больше 300 тысяч рублей "за родственников"

В Тульской области двое пенсионеров отдали мошенникам больше 300 тысяч рублей "за родственников"

Фото: Алексей ФОКИН

На территории Тульской области за прошедшие сутки у восьми граждан злоумышленники похитили 1 603 050 рублей, об этом сообщает управление МВД.

Так, трое граждан - 62-летний преподаватель из Алексина, 54-летняя оператор одного из предприятий Ефремовского района и воспитатель из Киреевска - перевели деньги мошенникам на "безопасный счет", чтобы на них не смогли оформить кредит. Сумма ущерба составила 949 тысяч, 200 тысяч и 85 тысяч рублей соответственно.

Двоим пенсионерам, 83-летней тулячке и 84-летнему жителю Новомосковска, позвонили "родственники", которые якобы стали участниками ДТП с пострадавшими. Пенсионеры, не желая, чтобы их родные попали под уголовную ответственность, передали мошенникам 200 тысяч и 110 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, 23-летний слесарь из Ефремова в результате мошеннических действий потерял 5 550 рублей. Неизвестный, под предлогом оказания интим-услуг, убедил потерпевшего перевести денежные средства на свой банковский счет, после чего перестал выходить на связь.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.