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Общество29 июня 2022 6:22

В Туле осудят мошенника, незаконно приватизировавшего земельный участок

Стоимость полученного им имущества составила больше 950 тысяч рублей
Источник:kp.ru
В Туле осудят мошенника, незаконно приватизировавшего земельный участок

В Туле осудят мошенника, незаконно приватизировавшего земельный участок

Фото: Алексей ФОКИН

Как установило следствие, в 2015 году житель Тульской области незаконно оформил на себя, как на физическое лицо, право собственности на земельный участок в Ленинском районе. Для этого он предоставил в Росреестр подложное свидетельство о праве собственности на земельный участок, датированное 1995 годом и якобы выданным органом местного самоуправления.

В результате он незаконно присвоил государственное имущество стоимостью более 950 тысяч рублей.

По постановлению прокурора следственный орган возбудил уголовное дело по признакам мошенничества в крупном размере.