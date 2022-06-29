В Туле осудят мошенника, незаконно приватизировавшего земельный участок Фото: Алексей ФОКИН

Как установило следствие, в 2015 году житель Тульской области незаконно оформил на себя, как на физическое лицо, право собственности на земельный участок в Ленинском районе. Для этого он предоставил в Росреестр подложное свидетельство о праве собственности на земельный участок, датированное 1995 годом и якобы выданным органом местного самоуправления.

В результате он незаконно присвоил государственное имущество стоимостью более 950 тысяч рублей.

По постановлению прокурора следственный орган возбудил уголовное дело по признакам мошенничества в крупном размере.