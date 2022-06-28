29 июня десятки домов в Туле останутся без электроснабжения Фото: Алексей ФОКИН

29 июня часть Тулы останется без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проводят ремонт и замену оборудования, выправку опор и обрезку деревьев рядом с линиями электропередач. Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 17:00 - ул. Фестивальная, 50-108 (чётн.), 11-а; пер. Грачевский, 1-18; Мясново: 4-й проезд, 33, 35, 35-а, 35-б, 42, 44, 46, 48, 37, 41-а; 3-й проезд 31-43 (нечётн.), 38; ул. Кооперативная, 14-18 (чётн.), 16-а, 18-а, 18-в, 18-г, 18-д, 18-е, 18-ж, 9-а, 7-б, 7-13 (нечётн.); ул. Воздухофлотская 25, 27, 27-а, 27-б, 29, 29-а; ул. Рогова 25; 2-й пр-зд 25, 31; ул. Немцова, 12-38 (чётн.); ул. Р. Зорге, 22-б, 24-б;

с 09:00 до 18:00 - ул. Оружейная, 54, 56.