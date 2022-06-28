В Туле прокуратура заблокировала 10 сайтов, торговавших дипломами и справками Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Прокуратура Зареченского района Тулы выявила 10 сайтов, на которых продавали дипломы вузов, медицинские справки, справки об инвалидности и справки о беременности.

Так как за подделку официального документа, его сбыт либо использование предусмотрена уголовная ответственность, прокуратура направила в суд 10 административных исковых заявлений, требуя признать информацию на этих сайтах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.