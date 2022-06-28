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Общество28 июня 2022 13:00

В Туле прокуратура заблокировала 10 сайтов, торговавших дипломами и справками

Доступ к сайтам заблокирован по решению суда
Источник:kp.ru
В Туле прокуратура заблокировала 10 сайтов, торговавших дипломами и справками

В Туле прокуратура заблокировала 10 сайтов, торговавших дипломами и справками

Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Прокуратура Зареченского района Тулы выявила 10 сайтов, на которых продавали дипломы вузов, медицинские справки, справки об инвалидности и справки о беременности.

Так как за подделку официального документа, его сбыт либо использование предусмотрена уголовная ответственность, прокуратура направила в суд 10 административных исковых заявлений, требуя признать информацию на этих сайтах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.