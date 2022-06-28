Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 июня 2022 12:04

Прокуратура проверила школу в Тульской области после жалоб жителей на ее плачевное состояние

Выяснилось, что у здания школы течет крыша
Источник:kp.ru
Прокуратура проверила школу в Тульской области после жалоб жителей на ее плачевное состояние

Прокуратура проверила школу в Тульской области после жалоб жителей на ее плачевное состояние

Фото: материалы пресс-служб

В Веневском районе Тульской области местная прокуратура организовала проверку, после того, как жители пожаловались в СМИ, что сельская школа находится в плачевном состоянии.

27 июня сотрудники ведомства выехали на место и при осмотре помещений МОУ «Бельковский центр образования» установили, что в помещениях повреждены потолки и стены из-за протекающей крыши.

У администрации учебного заведения запросили техническую и иную документацию, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.