Прокуратура проверила школу в Тульской области после жалоб жителей на ее плачевное состояние Фото: материалы пресс-служб

В Веневском районе Тульской области местная прокуратура организовала проверку, после того, как жители пожаловались в СМИ, что сельская школа находится в плачевном состоянии.

27 июня сотрудники ведомства выехали на место и при осмотре помещений МОУ «Бельковский центр образования» установили, что в помещениях повреждены потолки и стены из-за протекающей крыши.

У администрации учебного заведения запросили техническую и иную документацию, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.