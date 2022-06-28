29 июня в Туле из-за работ на водозаборе будут раздавать питьевую и техническую воду Фото: Алексей ФОКИН

Так как с 8:00 29 июня до 08:00 30 июня в Туле на Непрейковском водозаборе пройдут плановые работы, будет пониженное давление холодной воды в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов: южнее улицы Гоголевской, квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина – Станиславского – Рязанской – Калужским шоссе; д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, в мкр. Зеленстрой, в поселках: Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратовский, д. Варваровка, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.

В поселках Новый, Рассвет, Иншинский, Новая Мыза, селе Зайцево, деревнях Мыза и Хопилово будет прекращена подача воды.

Поэтому для жителей будут бесплатно раздавать воду по адресам:

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