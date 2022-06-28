В Тульской области составили протоколы на 15 водителей грузовиков Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области 23 июня прошла профилактическая акция «Грузовик» - Госавтоинспекция вместе с сотрудниками Ространснадзора и УМВД проверила, выполняют ли водители грузовых автомобилей требования БДД.

В ходе мероприятия инспекторы осмотрели 87 грузовиков, проверяя:

- наличие и исправность в транспортных средствах тахографов;

- техническое состояние транспортного средства и соответствие его предъявляемым требованиям;

- наличие необходимых документов на транспорт;

- ОСАГО;

- оформленные в полном объеме путевые листы с отметками медицинского работника и механика.

В результате к административной ответственности привлекли 15 водителей:

- за отсутствие оформленной диагностической карты (5 водителей),

- за несоблюдение требований дорожных знаков (3),

- за сокрытие регистрационных знаков устройствами и материалами (2),

- за остановку или стоянку дальше первого ряда от края проезжей части (2).

А также за нечитаемые регистрационные знаки, излишнюю тонировку, нарушение правил пользования световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки (по 1).