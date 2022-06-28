В Тульской области составили протоколы на 15 водителей грузовиков
Фото: Алексей ФОКИН
В Тульской области 23 июня прошла профилактическая акция «Грузовик» - Госавтоинспекция вместе с сотрудниками Ространснадзора и УМВД проверила, выполняют ли водители грузовых автомобилей требования БДД.
В ходе мероприятия инспекторы осмотрели 87 грузовиков, проверяя:
- наличие и исправность в транспортных средствах тахографов;
- техническое состояние транспортного средства и соответствие его предъявляемым требованиям;
- наличие необходимых документов на транспорт;
- ОСАГО;
- оформленные в полном объеме путевые листы с отметками медицинского работника и механика.
В результате к административной ответственности привлекли 15 водителей:
- за отсутствие оформленной диагностической карты (5 водителей),
- за несоблюдение требований дорожных знаков (3),
- за сокрытие регистрационных знаков устройствами и материалами (2),
- за остановку или стоянку дальше первого ряда от края проезжей части (2).
А также за нечитаемые регистрационные знаки, излишнюю тонировку, нарушение правил пользования световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки (по 1).