В Тульской области 9-летний велосипедист столкнулся с 16-летним скутеристом и попал в больницу Фото: материалы пресс-служб

27 июня в 22:00 на улице Максима Горького в Липках Киреевского района Тульской области, в дорожном происшествии пострадал ребенок.

По предварительной информации, 9-летний мальчик на велосипеде ехал через перекресток неравнозначных дорог и при повороте налево не уступил дорогу скутеру, имевшему преимущество в движении. В результате велосипедист столкнулся с незарегистрированным в установленном порядке скутером HUNT под управлением 16-летнего юноши.

В результате ДТП мальчика госпитализировали с различными травмами. В момент происшествия оба несовершеннолетних были без защитной экипировки и без световозвращающих элементов.