С 1 июля в Тульской области стартует запись детей в детские сады Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области на сегодня работают 226 детских садов и 233 дошкольных отделения центров образования, которые в прошлом учебном году посещали почти 60 тысяч детей. И с 1 по 15 июля в регионе пройдет основное комплектование групп на будущий год, а вторая волна зачисления в детские сады начнется 2 сентября. Впрочем, доукомплектовывать группы будут весь учебный год. Планируется, что 1 сентября в детские сады зачислят 7010 детей в возрасте от 1 до 3 лет.

Также отмечается, что в регионе за три года открылись 13 детских садов, создано 1745 мест, из них 505 – для детей в возрасте от 0 до 3 лет. В прошлом учебном году 58 садов в 17 муниципальных образованиях участвовали в пилотном проекте «Современные дети»: дошкольники получили возможность изучать информатику, краеведение, английский язык, заниматься шахматами. Проект стал популярным и востребованным, и в следующем учебном году его продолжат, увеличив число детей-участников.